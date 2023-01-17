В среду, 18 января, состоится матч за Суперкубок Италии. В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) между собой сойдутся соседи по городу – Милан и Интер. 24 канал.

По теме Сыграют в ней против Украины: сборная Италии представила новую форму

В прошлом году подопечные Индзаги выиграли Кубок страны, обыграв в финале в серии пенальти Ювентус. Впрочем, защитить чемпионство "неррадзури" не смогли, пропустив вперед как раз Милан.

Именно поэтому в Суперкубке Италии нас ожидает Дерби делла Мадоннина. Милан выигрывал этот трофей 7 раз, тогда как Интер – шесть, поэтому "змеи" могут догнать принципиального соперника по этому показателю. Рекорд же принадлежит Ювентусу, выигравшему 9 Суперкубков.

Прогноз Favbet

Тем временем букмекеры считают, что у миланских команд почти равные шансы на трофей. Коэффициент на победу Интера составляет 1,89, тогда как на Милан – 2,02.

Что же касается основного времени, то на "неррадзуре" можно поставить за 2,61, а на бывшую команду Андрея Шевченко – за 2,84. Ничья же оценивается в 3,45. На то, что победитель будет определен в серии пенальти, выставлен коэффициент 5,00.

Читайте также Левандовский и молодежь уничтожили Реал: Барселона стала победителем Суперкубка Испании

Также эксперты верят, что будет забито немало голов. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1,85, тогда как на ТМ - за 2,06. Кроме того, названы главные фавориты на забитый мяч:

Лаутаро Мартинес (Интер) 2,50

Оливье Жиру (Милан) 2,60

Эдин Джеко (Интер) – 2,90

Рафаэл Леау (Милан) 3,00

Девок Ориги (Милан) – 3,50

Хоакин Корреа (Интер) – 3,50

Джуниор Мессиас (Интер) 3,70

Марко Лазетич (Милан) – 4,00

Хакан Чалханоглу (Интер) – 4,00

Генрих Мхитарян (Интер) – 4,00

Шарль Де Кетеларе (Милан) 4,00

История встреч

Начиная с 1909 года, Интер и Милан отыграли 251 очный поединок. Небольшое преимущество на стороне "черно-синих" - 92 победы против 85 у "россонера". Еще 74 матча завершились вничью.

Интересно, что в Суперкубке миланские команды играли только раз. В 2011 году Милан в статусе чемпиона победил принципиального соперника со счётом 2:1. Один из голов тогда забил Златан Ибрагимович, который сейчас является игроком Милана.

В этом сезоне команды уже встречались в рамках Серии А, и тогда подопечные Пиоли перестреляли соперника (3:2). При номинальных хозяевах дважды забивал Леау и однажды Жиру, тогда как со стороны Интера отмечались Брозович и Джеко.