У середу, 18 січня, відбудеться матч за Суперкубок Італії. У Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) між собою зійдуться сусіди по місту – Мілан та Інтер, пише 24 канал.
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Минулого року підопічні Індзагі виграли Кубок країни, перегравши у фіналі в серії пенальті Ювентус. Втім захистити чемпіонство "неррадзурі" не змогли, пропустивши вперед як раз Мілан.
Саме тому у Суперкубку Італії на нас очікує Дербі делла Мадонніна. Мілан вигравав цей трофей 7 разів, тоді як Інтер – шість, тому "змії" можуть наздогнати принципового суперника по цьому показнику. Рекорд же належить Ювентусу, який виграв 9 Суперкубків.
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Тим часом букмекери вважають, що у міланських команд майже рівні шанси на трофей. Коефіцієнт на перемогу Інтера становить 1,89, тоді як на Мілан – 2,02.
Що ж стосується основного часу, то на "неррадзурі" можна поставити за 2,61, а на колишню команду Андрія Шевченка – за 2,84. Нічия ж оцінюється у 3,45. На те, що переможець буде визначений в серії пенальті, виставлений коефіцієнт 5,00.
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Також експерти вірять, що буде забито чимало голів. На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,85, тоді як на ТМ – за 2,06. Крім того, названі головні фаворити на забитий м'яч:
- Лаутаро Мартінес (Інтер) – 2,50
- Олів'є Жиру (Мілан) – 2,60
- Едін Джеко (Інтер) – 2,90
- Рафаел Леау (Мілан) – 3,00
- Дівок Орігі (Мілан) – 3,50
- Хоакін Корреа (Інтер) – 3,50
- Джуніор Мессіас (Інтер) – 3,70
- Марко Лазетич (Мілан) – 4,00
- Хакан Чалханоглу (Інтер) – 4,00
- Генріх Мхітарян (Інтер) – 4,00
- Шарль Де Кетеларе (Мілан) – 4,00
Історія зустрічей
Починаючи аж з 1909 року, Інтер та Мілан відіграли аж 251 очний поєдинок. Невелика перевага на боці "чорно-синіх" – 92 перемоги проти 85-ти у "россонері". Ще 74 матчі завершились внічию.
Цікаво, що у Суперкубку міланські команди грали лише раз. У 2011 році Мілан у статусі чемпіона переміг принципового суперника з рахунком 2:1. Один із голів тоді забив Златан Ібрагімович, який зараз є гравцем Мілану.
Цього сезону команди вже зустрічались в рамках Серії А і тоді підопічні Піолі перестріляли суперника (3:2). За номінальних господарів двічі забивав Леау та одного разу Жиру, тоді як з боку Інтера відзначались Брозович та Джеко.