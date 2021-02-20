В воскресенье, 21 февраля, состоится миланское дерби – Милан сыграет против Интера. Посмотреть этот матч можно будет и в Украине.

Милан и Интер в очередной раз сойдутся в очной дуэли. Но на этот раз их матч будет иметь еще и значимое турнирное значение. Ведь это будет противостояние лидеров Серии А. Пока на первом месте Интер, у которого 50 очков. Хотя до этого лидировал именно Милан. Но поражение в матче против Специи опустила команду на второе место. Но отставание составляет лишь один балл.

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Да и не стоит забывать, что это миланское дерби, Derby di Milano или Derby della Madonnina. И какое место команды бы не занимали, матч между ними всегда будет напряженным.

Это подтверждают последние матчи. В первом круге Милан победил. Ибрагимович уже к 16-й минуте оформил дубль. Гол Лукаку только сократил отставание, но от поражения Интер не спас.

А в 2021 году эти команды уже сыграли в Кубке Италии. И снова отличился Ибрагимович, который открыл счет в матче. И он же может претендовать и на звание главного антигероя этого поединка. Так как сначала получил желтую карточку в схватке с Лукаку, а впоследствии и удаление. После этого Интер забил – Лукаку отличился с пенальти, а Эриксен на 90+7 минуте ударом со штрафного. И Интер прошел в полуфинал Кубка Италии, где вылетел из-за Ювентуса.

Матч Милан – Интер состоится в воскресенье, 21 февраля, и начнется в 16:00. В Украине трансляцию матча проведет канал "Футбол 2". Начало трансляции в 15:55.

Смотреть онлайн матч Милан – Интер можно на платформе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Можно выбрать одну из трех подписок, куда входят трансляции футбольных матчей – "Футбол" (109 гривен в месяц), "xtra sport" (139 гривен в месяц), или "xtra sport oll inclusive" (189 гривен в месяц).