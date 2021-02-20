У неділю, 21 лютого, відбудеться міланське дербі – Мілан зіграє проти Інтера. Переглянути цей матч можна буде і в Україні.

Мілан та Інтер вкотре зійдуться в очній дуелі. Та цього разу їх матч матиме ще й значне турнірне значення. Адже це буде протистояння лідерів Серії А. Поки на першому місці Інтер, в якого 50 очок. Хоча до цього лідирував саме Мілан. Але поразка у матчі проти Спеції опустила команду на друге місце. Але відставання складає лише один бал.

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Та й не варто забувати, що це міланське дербі, Derby di Milano або ж Derby della Madonnina. І яке місце команди б не посідали, матч між ними завжди буде напруженим.

Це підтверджують останні матчі. У першому колі Мілан переміг. Ібрагімович вже до 16-ї хвилини оформив дубль. Гол Лукаку лише скоротив відставання, але від поразки Інтер не врятував.

А у 2021 році ці команди вже зіграли у Кубку Італії. І знову відзначився Ібрагімович, який відкрив рахунок у матчі. Та він же може претендувати й на звання головного антигероя цього поєдинку. Адже спочатку отримав жовту картку у сутичці з Лукаку, а згодом і вилучення. Після цього Інтер забив – Лукаку відзначився з пенальті, а Еріксен на 90+7 хвилині ударом зі штрафного. І Інтер пройшов у півфінал Кубка Італії, де вилетів від Ювентуса.

Матч Мілан – Інтер відбудеться у неділю, 21 лютого, і розпочнеться о 16:00. В Україні трансляцію матчу проведе канал "Футбол 2". Початок трансляції о 15:55.

Дивитися онлайн матч Мілан – Інтер можна на платформі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Можна обрати одну з трьох підписок, куди входять трансляції футбольних матчів – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць).