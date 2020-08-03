"Мілан" та "Інтер" будуть ексклюзивно представлені у FIFA 21
Італійські команди "Інтер" та "Мілан" стали офіційними партнерами компанії EA Sports. Саме вона є розробником футбольного симулятора FIFA 21.
Обидва клуби будуть ексклюзивно представлені в FIFA 21. Про деталі угоди між клубами та EA Sports повідомляє видання Goal.com.
До слова: Кіліан Мбаппе потрапив на обкладинку футбольного симулятора FIFA 21: фото
Розробник гри максимально детально відтворить футболістів команд, екіпірування, стадіони, тренувальні бази.
Зважаючи, що EA Sports підписав з "Інтером" та "Міланом" ексклюзивний договір, в інших футбольних симуляторах обидві команди офіційно представлені не будуть.
Своє рішення підписати угоди з "Міланом" та "Інтером" в EA Sports пояснили тим, що ці команди входять в трійку найпопулярніших клубів Італії. Окрім того, за останній сезон обидва клуби показали доволі видовищну гру, повернувшись на верхівку турнірної таблиці.
Гра FIFA 21 буде доступна на PS4, Xbox One чи PC. Її вихід запланований на 9 жовтня. Для тих, хто зробить передзамовлення, гра буде доступна вже 6 жовтня. Для власників EA Access (PS4 або Xbox One) чи Origin Access (PC) пробну версію гри отримають ще 1 жовтня.