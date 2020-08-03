Італійські команди "Інтер" та "Мілан" стали офіційними партнерами компанії EA Sports. Саме вона є розробником футбольного симулятора FIFA 21.

Обидва клуби будуть ексклюзивно представлені в FIFA 21. Про деталі угоди між клубами та EA Sports повідомляє видання Goal.com.

До слова: Кіліан Мбаппе потрапив на обкладинку футбольного симулятора FIFA 21: фото

Розробник гри максимально детально відтворить футболістів команд, екіпірування, стадіони, тренувальні бази.

Зважаючи, що EA Sports підписав з "Інтером" та "Міланом" ексклюзивний договір, в інших футбольних симуляторах обидві команди офіційно представлені не будуть.

Своє рішення підписати угоди з "Міланом" та "Інтером" в EA Sports пояснили тим, що ці команди входять в трійку найпопулярніших клубів Італії. Окрім того, за останній сезон обидва клуби показали доволі видовищну гру, повернувшись на верхівку турнірної таблиці.

Натомість "Ювентус" має ексклюзивний договір з головним конкурентом – фірмою Konami, яка розробляє Pro Evolution Soccer. Відтак у попередній версії FIFA замість "Ювентуса" виступала вигадана команда Piemonte Calcio.

Гра FIFA 21 буде доступна на PS4, Xbox One чи PC. Її вихід запланований на 9 жовтня. Для тих, хто зробить передзамовлення, гра буде доступна вже 6 жовтня. Для власників EA Access (PS4 або Xbox One) чи Origin Access (PC) пробну версію гри отримають ще 1 жовтня.