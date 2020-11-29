"Мілан" здобув 7-у перемогу у рамках Серії А сезону-2020/2021. "Россонері" 29 листопада у 9 турі перемогли "Фіорентину" та залишилися на першому місці у чемпіонаті.

Мілан – Фіорентина 2:0

Голи: Романьйолі, 17, Кессі, 28 (п)

Нереалізований пенальті: Кессі, 40 (Мілан)

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Уже на 17-й хвилині міланський клуб відкрив рахунок у грі, пише 24 канал. Після подачу з кутового захисники "Фіорентини" забули на дальній стійці про Романьйолі.

Вільний гравець господарів спокійно переправив м'яч у ворота головою.

У середині тайму "Мілан" заробив пенальті: удар з позначки реалізував Кессі. Під завісу тайму він отримав шанс забити другий гол і знову з пенальті. Та цього разу голкіпер здійснив сейв.

У другому таймі команди не подарували багато моментів. У "Мілана" Хакан Чалханоглу блискуче пробив з меж штрафного майданчика, перевіривши на міцність праву стійку.

У "фіалок" свій момент мав вічномолодий Франк Рібері. Він отримав передачу в штрафному майданчику, але не вигадав нічого кращого ніж пробити саме туди де стояв Джанлуїджі Доннарумма.

У підсумку гра завершилася перемогою "Мілана", завдяки якій "россонері" залишилися на першому місці. "Інтер" програє "Мілану" 5 очок.

Мілан – Фіорентина відеоогляд