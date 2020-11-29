Туринский "Ювентус" перед матчем с "Динамо" в Лиге чемпионов (2 декабря) потерял очки в чемпионате Италии. В субботу, 28 ноября, туринцы поделили очки с "Беневенто".

Беневенто – Ювентус 1:1

Голы: Летиция, 45+3 – Мората, 21

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Начало поединка для "Ювентуса" не предвещало ничего плохого, пишет 24 канал. Уже на 21 минуте Мората открыл счет в игре. Испанец накрутил защитников и пробил в угол.

После прекрасной комбинации все шансы удвоить преимущество гостей было у Дибалы. Но аргентинец с хорошей позиции пробил мимо ворот. Еще один шанс был у Ремзи, но его выстрел заблокировали.

Хозяева начали создавать острые моменты под занавес тайма. В частности, Скьяттарелла, как детей положил защитников "Юве" на пятую точку в штрафной и пробил в угол. Щенсны совершил удивительный сейв.

А в компенсированное время Летиция ошеломил гостей, нанеся дальний удар с острого угла. Никто не ожидал, что мяч окажется в углу ворот.

После перерыва команды обменялись острыми моментами, однако "Ювентус" не смог дожать "Беневенто" и в пятый раз потерял очки в сезоне.

Беневенто – Ювентус видеообзор