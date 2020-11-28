В воскресенье, 29 ноября, "Милан" сыграет против "Фиорентины" в чемпионате Италии. Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

"Милан" подходит к этому матчу в роли лидера Серии A. за восемь матчей в чемпионате – шесть побед и две ничьи. За эти восемь матчей команда забила 19 голов, но и пропустила восемь.

Совсем другое дело у "Фиорентины" – только две победы, а затем 15 место в турнирной таблице. Да и разница забитых – пропущен не в пользу фиалок – 10:13.

Матч "Милан" – "Фиорентина" состоится в воскресенье, 29 ноября. Начало матча в 16: 00.

Но "Милану" в этом матче не поможет его главная бомбардирская звезда – Златан Ибрагимович пропустит матч из-за травмы. У него 10 забитых голов за шесть матчей. При этом он забивал в каждом матче чемпионата, в котором выходил на поле (часть игр швед пропустил через коронавирус). Всего его забивная серия в чемпионате Италии составляет восемь матчей (еще две игры из предыдущего сезона).

Несмотря на это, шансы у "Милана" победить в этом матче довольно велики. В букмекерской конторе Marathonbet выставили коэффициент 1,73 на такой итог матча. на то, что "Фиорентина" одержит победу на "Сан-Сиро" – 5,00. Ничья в матче – 4,05.

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Несмотря на отсутствие Ибрагимовича, букмекеры не сомневаются, что в этом матче будет немало голов – ставка на ТБ 2,5 получила коэффициент 1,72. На ТМ 2,5 – 2,25.

Отсутствие Ибрагимовича также повлияло и на расклады того, кто из игроков "Милана" сможет отличиться в этом матче. Явного лидера нет, и шансы у большинства игроков звена атаки довольно равны: Ребич (2,60), Диас (2,70) Хауге (2,70), Чалханоглу (2,80) и Коломбо (2,80).

У лучшего бомбардира "Фиорентины" Кастровіллі (четыре гола в чемпионате) шанс забить оценен коэффициентом 6,00. Значительно лучший коэффициент на гол Кауме – 4,00.