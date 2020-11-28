У неділю, 29 листопада, "Мілан" зіграє проти "Фіорентини" в чемпіонаті Італії. Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

"Мілан" підходить до цього матчу у ролі лідера Серії A. за вісім матчів в чемпіонаті – шість перемог та дві нічиї. За ці вісім матчів команда забила 19 голів, але й пропустила вісім.

Зовсім інша справа у "Фіорентини" – лише дві перемоги, відтак 15 місце в турнірній таблиці. Та й різниця забитих-пропущений не на користь фіалок – 10:13.

Матч "Мілан" – "Фіорентина" відбудеться у неділю, 29 листопада. Початок матчу о 16:00.

Але "Мілану" в цьому матчі не допоможе його головна бомбардирська зірка – Златан Ібрагімович пропустить матч через ушкодження. У нього 10 забитих голів за шість матчів. При цьому він забивав в кожному матчі чемпіонату, в якому виходив на поле (частину ігор швед пропустив через коронавірус). Загалом його забивна серія в чемпіонаті Італії складає вісім матчів (ще дві ігри з попереднього сезону).

Попри це, шанси в "Мілану" перемогти в цьому матчі доволі великі. В букмекерській конторі Marathonbet виставили коефіцієнт 1,73 на такий підсумок матчі. на те, що "Фіорентина" здобуде перемогу на "Сан-Сіро" – 5,00. Нічия у матчі – 4,05.

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Попри відсутність Ібрагімовича, букмекери не сумніваються, що в цьому матчі буде чимало голів – ставка на ТБ 2,5 отримала коефіцієнт 1,72. На ТМ 2,5 – 2,25.

Відсутність Ібрагімовича також вплинула і на розклади того, хто з гравців "Мілану" зможе відзначитися в цьому матчі. Явного лідера немає, і шанси в більшості гравців ланки атаки доволі рівні: Ребіч (2,60), Діас (2,70) Хауге (2,70), Чалханоглу (2,80) та Коломбо (2,80).

У найкращого бомбардира "Фіорентини" Кастровіллі (чотири голи в чемпіонаті) шанс забити оцінений коефіцієнтом 6,00. Значно кращий коефіцієнт на гол Кауме – 4,00.