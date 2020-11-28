Лидеры английской Премьер-лиги "Челси" и "Тоттенхэм" сойдутся 29 ноября в рамках 10 тура АПЛ. Прогноз букмекеров на лондонское дерби – читайте в материале Спорт 24.

Челси – Тоттенхэм: прогноз

Обе команды неплохо начали сезон и после 9 туров занимают лидирующие позиции, пишет 24 канал. "Шпоры" набрали 20 очков и вместе с "Ливерпулем" возглавляют турнирную таблицу. Команда Фрэнка Лэмпарда, как и "Лестер", имеет на два балла меньше.

Интригу в матче будет подогревать встреча наставника "Тоттенхэма" Жозе Моуринью с бывшими партнерами. Предыдущие два матча в АПЛ Моуринью проиграл "Челси".

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Прогноз Marathonbet

Перед поединком букмекеры считают, что именно "Челси" – фаворит игры. На победу "синих" букмекеры дают коэффициент 2,17.

В то же время победу "Тоттенхэма" оценивают коэффициентом 3,82. Если же в матче будет зафиксирована ничья – коэффициент 3,58.

Внимание. У Marathonbet на матч "Челси" – "Тоттенхэм" действует нулевая маржа.

Обе команды за 9 туров показали практически равную статистику. У "Тоттенхэма" 21 забитый гол при 9 пропущенных. У" Челси " – 22 гола при 20 пропущенных.

Это демонстрирует, что атака и нападение обеих команд примерно равны. Следовательно, в игре можно ожидать много голов. На тотал больше 3 букмекеры предлагают коэффициент 2,26. Если же сыграет тотал меньше 2.5 – коэффициент 2,15.

Также игра будет интересна встречей двоих звездных нападающих – Гарри Кейна и Тимо Вернера. На гол Вернера в ворота "шпор" букмекеры предлагают коэффициент 2,40. Если же мячом отметится Кейн – коэффициент 2,52.

Матч "Челси" – "Тоттенхэм" состоится 29 ноября. Начало игры в 18:30.