У суботу, 9 січня, Мілан вдома приймав скромне Торіно у рамках 17-го туру Серії А. Господарі впевнено здобули чергову перемогу та зміцнили лідерство у сезоні.

Мілан – Торіно 2:0

Голи: Леау, 25, Кессі, 36 (п)

Перед матчем Мілан був фаворитом цього протистояння. "Россонері" вкотре довели, хто цього сезону головний претендент на "золото" у Серії А, пише 24 канал.

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Господарі намагались забити швидкий гол у зустрічі. Калабрія прострілив з флангу прямо на Хауге, але захисники Торіно стали на заваді класній передачі. Вони майже з ноги суперника перевели м'яч на кутовий.

У середині першого тайму підопічним Стефано Піолі вдалась класна атака, яка призвела до гола. Ернандес протягнув м'яч з флангу до центру поля, віддав передачу на Діаса, а той побачивши вільного Леау миттєво віддав йому м'яч. Нападник вийшов майже сам на сам з голкіпером та впевнено переграв стража воріт Торіно – 1:0.

Мілан на цьому не зупинився. На 36-й хвилині Діас увірвався у штрафний суперника, його дриблінг зуміли зупинити оборонці лише завдяки фолу. Спершу арбітр зустрічі проігнорував падіння гравця господарів. Але згодом вирішив перевірити момент за допомогою ВАР. Після відеоповтору суддя змінив своє рішення та вказав на 11 метрів. До позначки підійшов Кессі та впевнено розвів голкіпера та м'яч у різні кути воріт – 2:0.

Перспективний штрафний заробили гості. Але удар Родрігеса взяла на себе поперечка воріт Доннарумми.

Кессі перехопив м'яч на власній частині полі та повів команду вперед. Стрімку атаку підтримав Леау, обидва гравці обіграли між собою, у кінцевому результаті м'яч знову опинився у ногах Кессі. Удар футболіста зупинив голкіпер, який здійснив ефектний сейв та відбив ногами цей удар.

Верді прорвав у штрафний Мілана, де був готовий пробивати, але його ззаду зупинив Тоналі – пенальті. Арбітр знову побіг переглянути відеоповтор. Після якого змінив своє початкове рішення та вказав гравцям Торіно про скасування 11-метрового удару.

Гості ще декілька разів загрожували володінням "россонері", але воротар був на місці. У підсумку – 2:0 на користь Мілана.

Після звитяги команда Піолі ще краще зміцнила свої позиції на вершині таблиці. Вони із 40 очками очолюють Серію А, виграючи у Інтера, який свій матч ще не зіграв, 4 очки. Торіно – аутсайдер сезону, аж 19 місце із 20 команд.

Мілан – Торіно відеоогляд