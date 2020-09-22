21 сентября "Милан" на своем поле померился силами против "Болоньи" в матче 1-го тура чемпионата Италии. Хозяева благодаря двум голам Ибрагимовича одержали уверенную победу.

Милан – Болонья 2:0

Голы: Ибрагимович, 35, 50 (п)

Удаление: Дейкс, 88 (Болонья)

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Доминирование хозяев

Уже с первых минут "Милан" показал, кто в матче фаворит встречи. Чалханоглу отдал пас из пределов штрафной в расчете на партнера по команде, который находился в перспективной позиции, однако защитник заблокировал передачу и выбил мяч на безопасное расстояние.

Первый опасный момент в исполнении шведского форварда Ибрагимовича был на 12-й минуте встречи. Швед совершил неплохой рывок с мячом, но после его удара с линии штрафной мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки.

"Милан" полностью контролировал ход матча. Беннасер упустил прекрасную возможность забить. Он с близкого расстояния пробил мимо стойки.

На 35-й минуте хозяевам таки удалось открыть счет в матче. Адресатом хорошей навесной передачи в штрафную, которую исполнил Эрнандес, стал активный Ибрагимович. После его близкого удара головой, голкипер Скорупски лишь взглядом провел мяч в правый угол ворот. – 1:0.

Этот гол был единственным в первой 45-минутке.

Дубль Ибрагимовича

Во втором тайме снова самая большая угроза воротам гостей была от Ибрагимовича. Шведский нападающий получил пас внизу недалеко от штрафной и неплохо пробил по центру ворот. Голкипер Скорупски выдал невероятный сейв, заблокировав эту попытку.

На 50-й минуте Беннасер упал в штрафной в борьбе с соперником, но арбитр мгновенно отклонил все попытки футболистов апеллировать к нему. Правда, через несколько секунд рефери все-таки решил обратиться за помощью к VAR. Просмотрев видеоповтор арбитр изменил решение и указал на 11-метровую отметку. Ибрагимович уверенно подошел к мячу и победил в волевом противостоянии, отправив мяч в правый угол ворот – 2:0.

Ибрагимович хотел оформить хет-трик, он ворвался в штрафную и пробил, но мяч пролетел в нескольких сантиметрах над перекладиной ворот.

После второго пропущенного гола несколько активизировались гости. Игрок "Болоньи" Схаутен оказался на свободном пространстве на границе штрафной и нанес эффектный сильного удара в угол ворот, но вратарь Доннарумма предотвратил гол, отбив мяч руками.

Сансоне имел прекрасную возможность забить из пределов вратарской, пробив в угол ворот, но голкипер снова был на высоте, выдав сумасшедший сейв.

На 88-й минуте гости еще и остались в меньшинстве. Дейкс забыл, что уже имеет в своем пассиве предупреждение и получил от судьи вторую желтую карточку за неудачную атаку на соперника.

Футболисты "Болоньи" не сдавалась, несмотря на игру в неполном составе. Томиясу завоевал немного свободного пространства недалеко от ворот и замкнул подачу со штрафного. Мяч после его прицельного удара головой, влетел в сетку по центру ворот, если бы Доннарумма не выдал невероятный сейв.

Итоговый счет встречи – 2:0.

Милан – Болонья видеообзор матча

Турнирная таблица Серии А