21 вересня "Мілан" на власному полі помірявся силами проти "Болоньї" у матчі 1-го туру чемпіонату Італії. Господарі завдяки двом голам Ібрагімовича здобули впевнену перемогу.

Мілан – Болонья 2:0

Голи: Ібрагімович, 35, 50 (п)

Вилучення: Дейкс, 88 (Болонья)

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Домінування господарів

Вже з перших хвилин "Мілан" показав, хто у матчі фаворит зустрічі. Чалханоглу віддав пас з межі штрафного майданчика у розрахунку на партнера по команді, який перебував у перспективній позиції, однак, захисник заблокував передачу і вибив м'яч на безпечну відстань.

Перший небезпечний момент у виконанні шведського форварда Ібрагімовича був на 12-й хвилині зустрічі. Швед здійснив непоганий ривок із м'ячем, але після його удару з лінії штрафного майданчика м'яч пролетів у лічених сантиметрах від стійки.

"Мілан" повністю контролював хід матчу. Беннасер змарнував чудову нагоду забити. Він з близької відстані пробив повз стійку.

На 35-й хвилині господарям таки вдалось відкрити рахунок у матчі. Адресатом гарної навісної передачі в штрафний майданчик, яку виконав Ернандес, став активний Ібрагімович. Після його удару головою зблизька голкіпер Скорупскі лише поглядом провів м'яч у правий кут воріт. – 1:0.

Цей гол був єдиним у першій 45-хвилинці.

Дубль Ібрагімовича

У другому таймі знову найбільша загроза воротам гостей була від Ібрагімовича. Шведський нападник отримав пас низом неподалік штрафного майданчика та непогано пробив по центру воріт. Голкіпер Скорупскі видав неймовірний сейв, заблокувавши цю спробу.

На 50-й хвилині Беннасер впав у штрафному майданчику в боротьбі із суперником, але арбітр миттєво відхилив всі спроби футболістів апелювати до нього. Щоправда, за декілька секунд рефері таки вирішив звернутись за допомогою до VAR. Переглянувши відеоповтор арбітр змінив рішення та вказав на 11-метрову позначку. Ібрагімович впевнено підійшов до м'яча та переміг у вольовому протистоянні, відправивши м'яч у правий кут воріт – 2:0.

Ібрагімович хотів оформити хет-трик, він увірвався до штрафного майданчика та пробив, але м'яч пролетів у кількох сантиметрах над поперечиною воріт.

Після другого пропущеного голу дещо активізувались гості. Гравець "Болоньї" Схаутен опинився на вільному просторі на межі штрафного майданчика та завдав ефектного сильного удару у кут воріт, але воротар Доннарумма запобіг голу, відбивши м'яч руками.

Сансоне мав чудову нагоду забити з меж воротарського майданчика, пробивши у кут воріт, але голкіпер знову був на висоті, видавши божевільний сейв.

На 88-й хвилині гості ще й залишились у меншості. Дейкс забув, що вже має у своєму пасиві попередження і отримав від судді другу жовту картку за невдалу атаку на суперника.

Футболісти "Болоньї" не здавалась, не дивлячись на гру у неповному складі. Томіясу виборов трохи вільного простору неподалік воріт і замкнув подачу зі штрафного. М'яч, після його прицільного удару головою, влетів би у сітку по центру воріт, якби Доннарумма не видав неймовірний сейв.

Підсумковий рахунок зустрічі – 2:0.

Мілан – Болонья відеоогляд матчу

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