Атлетико благодаря пенальти на последних секундах вырвал победу у Милана

Итальянский Милан и Атлетико из Мадрида сошлись в матче группового этапа Лиги Чемпионов. По итогам поединка победу над соперником на последних минутах вырвал испанский клуб.

Милан – Атлетико 0:2

Голы: Леау, 20, – Гризман, 84, Суарес, 90 + 7 (пенальти)

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Этот матч имел самое важное значение в борьбе за плей-офф Лиги Чемпионов, поскольку обе команды неудачно дебютировали в групповом этапе. Милан в голевой перестрелке (3:2) на выезде уступил Ливерпулю, а вот Атлетико не смог дома обыграть португальский Порту – 0:0.

Кроме того, по мнению букмекеров, фаворитом группы остается Ливерпуль. Поэтому Атлетико и Милан, если так и не смогут навязать ему конкуренцию, поборются за второе место.

"Сухой" дебют

Уже традиционно для матчей с участием мадридского Атлетико первая пятнадцатиминутка запомнилась лишь в центре поля с редкими вылазками на чужую половину поля.

Первый по-настоящему опасный момент возник на 19 минуте – после разрезного паса Браима Диаса Анте Ребич выбежал один в один, но не смог переиграть Яна Облака.

Сразу же после этого Милан разыграл угловой удар и после нескольких пасов в чужой штрафной Рафаэл Леау отправил мяч в дальний угол ворот. Недосягаемый удар для голкипера – 1:0.

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У Атлетико появился шанс уже на 29 минуте матча. За грубый фол в центре поля против Маркоса Льоренто Франк Кесье получил вторую желтую карточку и оставил Милан в меньшинстве.

За разговоры с арбитром в том же эпизоде получил "горчичник" и Анте Ребич. А уже через 5 минут Стефано Пйоли снял нападающего и выпустил вместо него полузащитника Сандро Тонали.

Ближе к концу первого тайма невероятную технику продемонстрировал автор первого гола Рафаэл Леау – ударом через себя он попал в штангу. Арбитр показал офсайд, но, похоже, положения не было. Поэтому, вероятно, в случае попадания мяча в сетку, судья пересмотрел бы повтор и мог засчитать гол.

Тем временем Диего Симеоне сменил Кевина Трипьера на Жоау Феликса и перешел на тактическую схему с тремя защитниками и двумя нападающими.

Первый опасный момент в Атлетико возник лишь за несколько секунд до перерыва. После подачи Анхеля Корреа с фланга Диего Коста пробил в сантиметрах от дальней стойки.

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Камбэк Атлетико

Куда увереннее Атлетико начал вторую 45-минутку. Уже на пятидесятой минуте игры Кондогбия очень опасно пробивал с линии штрафной, но мяч совсем рядом разминулся со штангой.

Еще через 4 минуты очередной момент возник у Луиса Суареса. После навеса форвард опасно пробивал головой, но снова мимо стойки ворот.

Первый удар в створ ворот Милана случился лишь на 77 минуте матча. Впрочем, с ударом Тома Лемара с линии штрафной без особых проблем справился Майк Меньян.

Сравнять счет Атлетико смог лишь на 84 минуте матча. После паса головой от Ренана Лоди точно в угол ворот пробил Антуан Гризман – это его первый гол за "матрасников" после возвращения из Барселоны.

Уже через минуту Милан мог вернуть себе преимущество. Впрочем, Алессандро Флоренци совсем чуточку промахнулся мимо ворот.

Реальный шанс вырвать победу имел Атлетико на 91 минуте. После удара Жоау Феликса Майк Меньян спас свои ворота просто невероятным сейвом.

На 93 минуте судья назначил пенальти в ворота Милана – в штрафной почти одновременно сыграли рукой Тома Лэмар и Пьер Калюлю. Но арбитр определил, что первым был итальянский защитник.

На 97 минуте Луис Суарес успешно реализовал 11-метровый удар и вырвал победу для своей команды.