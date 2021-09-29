Мілан – Атлетіко 1:2

Голи: Леау, 20, – Грізман, 84, Суарес, 90+7 (пенальті)

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Цей матч мав надважливе значення в боротьбі за плей-офф Ліги Чемпіонів, оскільки обидві команди невдало дебютували в груповому етапі. Мілан у гольовій перестрілці (3:2) на виїзді поступився Ліверпулю, а ось Атлетіко не зміг вдома обіграти португальський Порту – 0:0.

Крім того, на думку букмекерів, фаворитом групи залишається Ліверпуль. Тож Атлетіко й Мілан, якщо так і не зможуть нав'язати йому конкуренцію, позмагаються за друге місце.

"Сухий" дебют

Вже традиційно для матчів за участі мадридського Атлетіко перша п'ятнадцятихвилинка запам'яталась лише вовтузнею в центрі поля з рідкісними вилазками на чужу половину поля.

Перший по-справжньому небезпечний момент виник на 19 хвилині – після розрізного пасу Браіма Діаса Анте Ребіч вибіг один в один, але не зміг переграти Яна Облака.

Одразу ж після цього Мілан розіграв кутовий удар і після кількох пасів у чужому штрафному майданчику Рафаел Леау відправив м'яч у дальній кут воріт. Недосяжний удар для голкіпера – 1:0.

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В Атлетіко з'явився шанс вже на 29 хвилині матчу. За грубий фол у центрі поля проти Маркоса Льоренто Франк Кесьє отримав другу жовту карточку й залишив Мілан у меншості.

За розмови з арбітром у тому ж епізоді отримав "гірчичника" й Анте Ребіч. А вже через 5 хвилин Стефано Пйолі зняв нападника й випустив замість нього півзахисника Сандро Тоналі.

Блжиче до кінця першого тайму неймовірну техніку продемонстрував автор першого гола Рафаел Леау – ударом через себе він влучив у стійку. Арбітр показав офсайд, та, схоже, положення не було. Тож, імовірно, у разі потрапляння м'яча в сітку, суддя переглянув би повтор і міг зарахувати гол.

Тим часом Дієго Сімеоне змінив Кевіна Тріп'єра на Жоау Фелікса й перейшов на тактичну схему з трьома захисниками й двома нападниками.

Перший небезпечний момент в Атлетіко виник лише за кілька секунд до перерви. Після подачі Анхеля Корреа з флангу Дієго Коста пробив у сантиметрах від дальньої стійки.

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Камбек Атлетіко

Куди впевненіше Атлетіко розпочав другу 45-хвилинку. Вже на п'ятдесятій хвилині гри Кондогбія дуже небезпечно пробивав з лінії штрафного майданчика, але м'яч зовсім поряд розминувся зі штангою.

Ще через 4 хвилини черговий момент виник у Луїса Суареса. Після навісу форвард небезпечно пробивав головою, але знову повз стійку воріт.

Перший удар у ствір воріт Мілана трапився лише на 77 хвилині матчу. Втім, з ударом Томи Лемара з лінії штрафного майданчика без особливих проблем упорався Майк Меньян.

Зрівняти рахунок Атлетіко зміг лише на 84 хвилині матчу. Після пасу головою від Ренана Лоді точно в кут воріт пробив Антуан Грізман – це його перший гол за "матрацників" після повернення з Барселони.

Вже через хвилину Мілан міг повернути собі перевагу. Втім, Алессандро Флоренці зовсім трішки промахнувся повз ворота.

Реальний шанс вирвати перемогу мав Атлетіко на 91 хвилині. Після удару Жоау Фелікса Майк Меньян врятував свої ворота просто неймовірним сейвом.

На 93 хвилині суддя призначив пенальті у ворота Мілана – у штрафному майданчику майже одночасно зіграли рукою Тома Лемар і П'єр Калюлю. Та арбітр визначив, що першим був італійський захисник.

На 97 хвилині Луїс Суарес успішно реалізував 11-метровий удар і вирвав перемогу для своєї команди.