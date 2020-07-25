"Мілан" та "Аталанта" 24 липня у рамках 36 туру чемпіонату Італії розписали бойову нічию 1:1. Цим результатом клуби з Ломбардії практично зробили "Ювентус" чемпіоном.

Мілан – Аталанта 1:1

Голи: Чалханоглу, 14 – Сапата, 34

Нереалізований пенальті: Маліновський, 26 (Аталанта)

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Рахунок у грі вже на 14 хвилині відкрив "Мілан", пише 24 канал. Турецький хавбек Хакан Чалханоглу виконав штрафний у кращих традиціях Жуніньйо Пернамбукано.

Він з досить гострого кута викрутив м'яч у дальній кут від воротаря – справжній шедевр.

"Мілан" продовжив тиск і дуже швидко міг бути винагородженим. Лаксальт пробив з-за меж штрафного, але м'яч пролетів біля лівої стійки.

"Аталанта" на сильний початок "Мілана" відповіла пенальті. Українець Руслан Маліновський увійшов у штрафний господарів, де впав. Там йому на ногу став Білья. Після перегляду повтору VAR арбітр вказав на пенальті.

Удар з позначки вирішив виконати сам Руслан. Українець потужно пробив у правий кут, проте Доннарумма героїчно відбив пенальті.

"Аталанта" таки відігралася. Після затяжної атаки на 34 хвилині м'яч у ворота заштовхав Сапата.

По перерві Маліновський покинув поле: його місце зайняв Муріель.

Вивести вперед клуб з Бергамо міг Гомес. Ексгравець "Металіста" класно пробив у дотик після прострілу з правого флангу. На жаль, м'яч пролетів повз ворота.

Обидві команди мали ще декілька нагод відзначитися, однак рахунок залишився незмінним – 1:1.

Після цього матчу "Аталанта" наблизилася до "Ювентуса" на 5 очок. Однак туринці мають зіграти на матч більше. Перемога над "Сампдорією" дозволить "Ювентусу" виграти Серію А за два тури до завершення.

Мілан – Аталанта відеоогляд матчу

Турнірна таблиця Серії А