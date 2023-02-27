Милан – Аталанта 2:0

Голы: Муссо, 25 (авт.), Мессиас, 86

Леау классно отдал на Жиру в штрафную соперника. Но Оливье не попал по мячу, хотя находился в офсайде. На экваторе первого тайма активность хозяев в атаке была вознаграждена. Жиру сразился на втором этаже, сбросив под удар. Первым на добивании был Тео, который классно поймал мяч на ногу и пробил в одно касание. Мяч от стойки, а затем от спины голкипера Аталанты залетел в сетку ворот гостей – 1:0, пишет 24 канал.

Смотрите также Месси и Мбаппе поквитались с командой Малиновского за поражение в Кубке Франции: видео голов

Через несколько минут "россонери" могли удвоить преимущество. Леау и Жиру выбежали в стремительную контратаку. Оливье головой сбросил на партнера по команде, тот на скорости опередил опекуна, но с ударом в ближний угол не получилось. Мяч коснулся сетки ворот, но с внешней стороны.

В первом тайме команды не создали ничего опасного.

Во второй части встречи Милан продолжал давить на ворота соперника. Диас остроумно отдал пяткой на Жиру, но Оливье снова не смог переиграть голкипера Аталанты.

Леау и Диас угрожали воротам Аталанты, но счет не изменился.

Тео сразился до конца, отдал на Леау, тот перевел на Мессиаса, но с ударом не сложилось.

В конце матча хозяева удвоили свое преимущество. Леау разрезал всю защиту соперника, мяч дошел до Мессиаса, тот легко опрокинул голкипера, а мяч залетел уже в пустые ворота. Защитник Аталанты пытался помешать голу, но выбить мяч не сумел – 2:0.

Милан уверенно обыграл Аталанту 2:0.

"Россонери" с 47 очками замыкает тройку лидеров Серии А.

Аталанта идет шестой, имея в своем активе 41 балл.

Милан – Аталанта: видеообзор матча