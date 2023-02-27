Мілан – Аталанта 2:0

Голи: Муссо, 25 (авт.), Мессіас, 86

Леау класно віддав на Жиру у штрафний майданчик суперника. Але Олів'є не влучив по м'ячу, хоча перебував в офсайді. На екваторі першого тайму активність господарів в атаці була винагороджена. Жиру поборовся на другому поверсі, скинувши під удар. Першим на добиванні був Тео, який класно зловив м'яч на ногу та пробив в один дотик. М'яч від стійки, а потім від спини голкіпера Аталанти залетів у сітку воріт гостей – 1:0, пише 24 канал.

Дивіться також Мессі та Мбаппе поквиталися з командою Маліновського за поразку в Кубку Франції: відео голів

За декілька хвилин "россонері" могли подвоїти перевагу. Леау та Жиру вибігли у стрімку контратаку. Олів'є головою скинув на партнера по команді, той на швидкості випередив опікуна, але з ударом у ближній кут не склалось. М'яч доторкнувся до сітки воріт, але із зовнішньої сторони.

У першому таймі команди не створили нічого небезпечного.

У другій частині зустрічі Мілан продовжував тиснути на ворота суперника. Діас дотепно віддав п'яткою на Жиру, але Олів'є знову не зміг переграти голкіпера Аталанти.

Леау та Діас загрожували воротам Аталанти, але рахунок не змінився.

Тео поборовся до кінця, віддав на Леау, той перевів на Мессіаса, але з ударом не склалось.

Наприкінці матчу господарі таки подвоїли свою перевагу. Леау розрізав увесь захист суперника, м'яч дійшов до Мессіаса, той легко перекинув голкіпера, а м'яч залетів вже у порожні ворота. Захисник Аталанти намагався стати на заваді голу, але вибити м'яч не зумів – 2:0.

Мілан впевнено обіграв Аталанту 2:0.

"Россонері" із 47 очками замикає трійку лідерів Серії А.

Аталанта йде шостою, маючи у своєму активі 41 бал.

Мілан – Аталанта: відеоогляд матчу