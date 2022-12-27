"Мику Шумахеру нужно меньше говорить и больше работать", – экс-руководитель Мерседеса

Бывший руководитель Мерседеса Норберт Хауг поделился мнением о переходе Мика Шумахера в состов Мерседеса. Экс-глава оценил ситуацию и дал определенные советы пилоту.

На Шумахера надеются у Мерседес, но есть определенные нюансы, которые могут помешать Мику достичь высот. В проблемах виноват сам пилот.

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Норберт Хауг считает такое подписание для Мерседеса нравом. Экс-глава надеется на желание Шумахера:

На мой взгляд, для Мика это действительно удача. Мерседес правильно поступил, подписав немецкого гонщика к своей команде. Думаю, нет ничего невозможного, если Мик будет усердно и охотно выполнять поставленные перед ним задачи. Я делюсь мнением, ориентируясь именно на это, – считает Хауг.

Бывший руководитель Мерседеса положительно оценивает намерения Шумахера, Мику главное переступить через самого себя:

Думаю, он ухватится за эту возможность, будет учиться и получать образование у лучших из лучших и в результате извлечет из этого максимум. Если все сложится так, как представляют привлеченные стороны, для Мика все станет возможным. Но прежде всего ему нужно опустить голову, меньше говорить и работать еще больше и усерднее, – считает Хауг.

Напомним, недавно Мик Шумахер присоединился к Мерседесу, с которым подписал соглашение на сезон-2023