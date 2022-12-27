На Шумахера покладають надії у Мерседес, але є певні нюанси, які можуть завадити Міку досягти висот. В проблемах винен сам пілот.

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Норберт Хауг вважає таке підписання для Мерседеса вдачею. Ексочільник надіється на бажання Шумахера:

На мою думку, для Міка це дійсно удача. Мерседес правильно вчинив, підписавши німецького гонщика до своєї команди. Думаю, немає нічого неможливого, якщо Мік буде старанно і охоче виконувати поставлені перед ним завдання. Я ділюся думкою, орієнтуючись саме на це,

– вважає Хауг.

Колишній керівник Мерседеса позитивно оцінює наміри Шумахера, Міку головне переступити через самого себе:

Гадаю, він ухопиться за цю можливість, навчатиметься і здобуватиме освіту у найкращих із найкращих і в результаті витягне з цього максимум. Якщо все складеться так, як уявляють залучені сторони, для Міка згодом все стане можливим. Але перш за все йому потрібно опустити голову, менше говорити і працювати ще більше і ще старанніше,

– вважає Хауг.

Нагадаємо, нещодавно Мік Шумахер приєднався до Мерседеса, з яким підписав угоду на сезон-2023.