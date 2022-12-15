Команда Формулы-1 Ферарри сообщила, что не будет продлевать контракт с немцем Миком Шумахером. Последние свои сезоны сын легендарного Михаэля Шумахера провел в Академии Скудерии.

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Новый путь Шумахера

Но вот без внимания Мик не остался. Мерседес сообщил, что они подписали вместе с Шумахером новый контракт. Соглашение рассчитано на сезон-2023. Также они сообщили, что Мик будет являться резервным гонщиком. Свои прошедшие два сезона Шумахер провел в команде Хаас. Удивить в Формуле-1 ему не удалось. Команда Хаас по итогам сезона-2022 заменила Шумахера. Его резервистом стал Нико Хюлькенберг.