Превратился в лидера Эвертона: Миколенко попал в команду недооцененных игроков сезона АПЛ
Источник:Sky Sports
Первая часть сезона АПЛ-2023/2024 просто огненная и наполненная драматическими поединками. Однако есть футболисты, которых недооценивали перед сезоном, но они выстрелили и прыгнули выше своей головы.
Авторитет издания составил сборную из футболистов, которых больше недооценили в текущем сезоне АПЛ-2023/2024. В этот список 11 игроков попал и наш левый защитник Эвертона Виталий Миколенко.
Вот так Миколенко – лучший игрок матча Эвертон – Челси: какую оценку заработал Мудрик
Утер нос всем хейтерам
Ведь в этом сезоне Миколенко превратился в одного из лидеров "ирисок". Виталий уже провел 15 матчей, в которых забил 2 гола в двух турах подряд. Мог украинский защитник отличиться в трех подряд поединках, но перекладина спасла владение МЮ после мегаудара от украинца.
К примеру, в прошлой игре против Челси именно Миколенко начал голевую атаку Эвертона со своей части поля. Также Виталий отлично отрабатывает в оборонительных действиях.
Интересно, что Миколенко стал единственным украинским футболистом в этом списке. Там есть одноклубники Зинченко, Мудрика и Забарного.
Кто вошел в команду недооцененных футболистов сезона-2023/2024 в АПЛ:
- Лено (Фулхэм)
- Томмиасу (Арсенал)
- Андерсен (Кристалл Пелас)
- Менги (Лутон)
- Миколенко (Эвертон)
- Макгинн (Астон Вилла)
- Галлахер (Челси)
- Соучек (Вест Хэм)
- Мбуэм (Брентфорд)
- Хван Хи Чхан (Вулверхэмптон)
- Соланке (Борнмут)
Миколенко набрал отличную форму, но вот его команда идет в основу турнирной таблицы АПЛ, хотя до недавнего времени там не была. Все после наказания из-за нарушения финансового фэйр-плея. С команды Шона Дайча сняли 10 баллов. В клубе еще раньше подали апелляцию.
После победы над Челси (2:0) Эвертон набрал 13 очков и уходит 17-м. Уже 16 декабря "ириски" сыграют на выезде против Бернли.