Превратился в лидера Эвертона: Миколенко попал в команду недооцененных игроков сезона АПЛ

Первая часть сезона АПЛ-2023/2024 просто огненная и наполненная драматическими поединками. Однако есть футболисты, которых недооценивали перед сезоном, но они выстрелили и прыгнули выше своей головы.

Авторитет издания составил сборную из футболистов, которых больше недооценили в текущем сезоне АПЛ-2023/2024. В этот список 11 игроков попал и наш левый защитник Эвертона Виталий Миколенко.

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Ведь в этом сезоне Миколенко превратился в одного из лидеров "ирисок". Виталий уже провел 15 матчей, в которых забил 2 гола в двух турах подряд. Мог украинский защитник отличиться в трех подряд поединках, но перекладина спасла владение МЮ после мегаудара от украинца.

К примеру, в прошлой игре против Челси именно Миколенко начал голевую атаку Эвертона со своей части поля. Также Виталий отлично отрабатывает в оборонительных действиях.

Интересно, что Миколенко стал единственным украинским футболистом в этом списке. Там есть одноклубники Зинченко, Мудрика и Забарного.

Кто вошел в команду недооцененных футболистов сезона-2023/2024 в АПЛ:

Лено (Фулхэм)

Томмиасу (Арсенал)

Андерсен (Кристалл Пелас)

Менги (Лутон)

Миколенко (Эвертон)

Макгинн (Астон Вилла)

Галлахер (Челси)

Соучек (Вест Хэм)

Мбуэм (Брентфорд)

Хван Хи Чхан (Вулверхэмптон)

Соланке (Борнмут)

Миколенко выступает за английский клуб с января 2022 года. Контракт Виталия с Эвертоном рассчитан до конца июня 2026 года. В футболке "ирисок" левый защитник сборной Украины уже провел 66 поединков (3 гола).

Миколенко набрал отличную форму, но вот его команда идет в основу турнирной таблицы АПЛ, хотя до недавнего времени там не была. Все после наказания из-за нарушения финансового фэйр-плея. С команды Шона Дайча сняли 10 баллов. В клубе еще раньше подали апелляцию.

После победы над Челси (2:0) Эвертон набрал 13 очков и уходит 17-м. Уже 16 декабря "ириски" сыграют на выезде против Бернли.