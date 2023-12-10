В 16-м туре АПЛ состоялось очередное украинское дерби: в Ливерпуле Эвертон Виталия Миколенко принимал Челси Михаила Мудрика. Хозяева поля завоевали достаточно убедительную победу со счетом 2:0, пишет 24 Канал.

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Одним из героев поединка стал левый защитник "ирисок" Виталий Миколенко. Украинец буквально "съел" атаку Челси, не позволив "размочить" счет.

Портал WhoScored признал Миколенко лучшим игроком матча, поставив оценку – 7,8 балла. Виталий отыграл все 90 минут, совершил 7 отборов, а также отдал 18 передач, в том числе 11 точных.

Оценки от WhoScored/whoscored.com

SofaScore поставил Виталию 7,5 балла. Такую же оценку получили игроки Эвертона Пикфорд и Доббин. А в составе Челси такой же оценкой может похвастаться Конор Галлахер.

Оценки от SofaScore/sofascore.com

Михаил Мудрик получил от авторитетных порталов оценки выше средних: от WhoScored – 6,9, а от SofaScore – 7,2 балла.

Михаил отметился 4 успешными попытками дриблинга, 1 раз отобрал мяч и выиграл одно единоборство. Мудрик сыграл весь матч и заработал желтую карточку.

Свой следующий матч Эвертон сыграет 16 декабря против Бернли. В этот же день Челси на своем поле будет принимать Шеффилд Юнайтед.