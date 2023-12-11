Авторитет издания составил сборную из футболистов, которых больше недооценили в текущем сезоне АПЛ-2023/2024. В этот список 11 игроков попал и наш левый защитник Эвертона Виталий Миколенко.

Вот так Миколенко – лучший игрок матча Эвертон – Челси: какую оценку заработал Мудрик

Утер нос всем хейтерам

Ведь в этом сезоне Миколенко превратился в одного из лидеров "ирисок". Виталий уже провел 15 матчей, в которых забил 2 гола в двух турах подряд. Мог украинский защитник отличиться в трех подряд поединках, но перекладина спасла владение МЮ после мегаудара от украинца.

К примеру, в прошлой игре против Челси именно Миколенко начал голевую атаку Эвертона со своей части поля. Также Виталий отлично отрабатывает в оборонительных действиях.

Интересно, что Миколенко стал единственным украинским футболистом в этом списке. Там есть одноклубники Зинченко, Мудрика и Забарного.

Кто вошел в команду недооцененных футболистов сезона-2023/2024 в АПЛ:

  • Лено (Фулхэм)
  • Томмиасу (Арсенал)
  • Андерсен (Кристалл Пелас)
  • Менги (Лутон)
  • Миколенко (Эвертон)
  • Макгинн (Астон Вилла)
  • Галлахер (Челси)
  • Соучек (Вест Хэм)
  • Мбуэм (Брентфорд)
  • Хван Хи Чхан (Вулверхэмптон)
  • Соланке (Борнмут)

Миколенко набрал отличную форму, но вот его команда идет в основу турнирной таблицы АПЛ, хотя до недавнего времени там не была. Все после наказания из-за нарушения финансового фэйр-плея. С команды Шона Дайча сняли 10 баллов. В клубе еще раньше подали апелляцию.

После победы над Челси (2:0) Эвертон набрал 13 очков и уходит 17-м. Уже 16 декабря "ириски" сыграют на выезде против Бернли.