Авторитет видання склало збірну з футболістів, яких найбільше недооцінили у поточному сезоні АПЛ-2023/2024. До цього переліку 11 гравців потрапив й наш лівий захисник Евертона Віталій Миколенко.

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Втер носа усім хейтерам

Адже у цьому сезоні Миколенко перетворився в одного з лідерів "ірисок". Віталій вже провів 15 матчів, у яких забив 2 голи у двох турах поспіль. Міг український оборонець відзначитись у трьох поспіль поєдинках, але поперечина врятувала володіння МЮ після мегаудару від українця.

Наприклад, у минулій грі проти Челсі саме Миколенко розпочав гольову атаку Евертона зі своєї частини поля. Також Віталій чудово відпрацьовує в оборонних діях.

Цікаво, що Миколенко став єдиним українським футболістом у цьому списку. Натомість там є одноклубники Зінченка, Мудрика та Забарного.

Хто увійшов у команду недооцінених футболістів сезону-2023/2024 в АПЛ:

Лено (Фулхем)

Томіясу (Арсенал)

Андерсен (Крістал Пелас)

Менгі (Лутон)

Миколенко (Евертон)

Макгінн (Астон Вілла)

Галлахер (Челсі)

Соучек (Вест Хем)

Мбуемо (Брентфорд)

Хван Хі Чхан (Вулверхемптон)

Соланке (Борнмут)

Нагадаємо! Миколенко виступає за англійський клуб із січня 2022-го. Контракт Віталія з Евертоном розрахований до кінця червня 2026-го року. У футболці "ірисок" лівий захисник збірної України вже провів 66 поєдинків (3 голи).

Миколенко набрав відмінну форму, але от його команда йде у підвалинах турнірної таблиці АПЛ, хоч донедавна там не була. Все після покарання через порушення фінансового фейр-плею. Із команди Шона Дайча зняли 10 балів. У клубі ще раніше подали апеляцію.

Після перемоги над Челсі (2:0) Евертон набрав 13 очок та йде 17-м. Вже 16 грудня "іриски" зіграють на виїзді проти Бернлі.