Авторитет видання склало збірну з футболістів, яких найбільше недооцінили у поточному сезоні АПЛ-2023/2024. До цього переліку 11 гравців потрапив й наш лівий захисник Евертона Віталій Миколенко.

Оце так Миколенко – найкращий гравець матчу Евертон – Челсі: яку оцінку заробив Мудрик

Втер носа усім хейтерам

Адже у цьому сезоні Миколенко перетворився в одного з лідерів "ірисок". Віталій вже провів 15 матчів, у яких забив 2 голи у двох турах поспіль. Міг український оборонець відзначитись у трьох поспіль поєдинках, але поперечина врятувала володіння МЮ після мегаудару від українця.

Наприклад, у минулій грі проти Челсі саме Миколенко розпочав гольову атаку Евертона зі своєї частини поля. Також Віталій чудово відпрацьовує в оборонних діях.

Цікаво, що Миколенко став єдиним українським футболістом у цьому списку. Натомість там є одноклубники Зінченка, Мудрика та Забарного.

Хто увійшов у команду недооцінених футболістів сезону-2023/2024 в АПЛ:

  • Лено (Фулхем)
  • Томіясу (Арсенал)
  • Андерсен (Крістал Пелас)
  • Менгі (Лутон)
  • Миколенко (Евертон)
  • Макгінн (Астон Вілла)
  • Галлахер (Челсі)
  • Соучек (Вест Хем)
  • Мбуемо (Брентфорд)
  • Хван Хі Чхан (Вулверхемптон)
  • Соланке (Борнмут)

Миколенко набрав відмінну форму, але от його команда йде у підвалинах турнірної таблиці АПЛ, хоч донедавна там не була. Все після покарання через порушення фінансового фейр-плею. Із команди Шона Дайча зняли 10 балів. У клубі ще раніше подали апеляцію.

Після перемоги над Челсі (2:0) Евертон набрав 13 очок та йде 17-м. Вже 16 грудня "іриски" зіграють на виїзді проти Бернлі.