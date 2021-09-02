Миколенко сыграет за сборную Украины в игре против Франции
Источник:Transfermarkt
Сборная Украины потеряла одного из лидеров команды Александра Зинченко на игру против Франции. А вот Виталий Миколенко сможет помочь "сине-желтым" в матче отбора ЧМ-2022.
Лишь одна кадровая потеря
Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил желтую карточку на 52-й минуте поединка отбора на чемпионат мира-2022 против Казахстана. Для футболиста это предупреждение стало первым в отборе.
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Миколенко сможет надеть "сине-желтую" футболку в следующей домашней игре против Франции.
Ранее УАФ сообщала, что в случае получения желтой карточки в матче с Казахстаном игру с французами пропустят четыре украинца – Александр Зинченко, Виталий Миколенко, Эдуард Соболь и Николай Матвиенко. Однако со статистикой Миколенко в УАФ ошиблись и уже удалили информацию о дисквалификации футболистов.
Среди перечисленных игроков поединок против французов точно пропустит Александр Зинченко. Футболист Манчестер Сити получил предупреждение в игре против сборной Казахстана.
Кто не сыграет в составе Франции
- Н'Голо Канте
- Корентин Толиссо
- Дайо Упамекано