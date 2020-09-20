Лидер защиты "Динамо" Виталий Миколенко вывел команду на матч против "Львова" с капитанской повязкой. В истории клуба он занял второе место как один из самых молодых игроков, которые становились капитанами киевской команды.

Для футболиста роль капитана стала дебютной в матче 3-го тура чемпионата Украины. Миколенко вывел команду на поле, когда ему был 21 год и 113 дней, пишет 24 канал.

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Второй после Цыганкова

Он стал 44-м и одним из самых молодых капитанов киевлян в чемпионатах Украины. Среди игроков "Динамо" лучший показатель лишь у лидера атакующей линии Виктора Цыганкова – 20 лет 123 дня.

Миколенко не провел весь матч в роли капитана команды. Во втором тайме вместо Александра Андриевского вышел Сергей Сидорчук, который сразу получил капитанскую повязку из рук Виталия Миколенко.

Тройку лидеров самых юных капитанов киевлян замкнул Александр Алиев – 22 года 134 дня. Добавим, что единственным легионером в лидерской десятке капитанов является нигерийский полузащитник "Динамо" Айила Юссуф, который выступал за киевлян с 2003/14 года.

Топ-10 самых молодых капитанов "Динамо"

Виктор Цыганков – 20 лет 123 дня Виталий Миколенко – 21 год 113 дней Александр Алиев – 22 года 134 дня Андрей Анненков – 23 года 113 дней Сергей Федоров – 23 года 120 дней Андрей Ярмоленко – 23 года 138 дней Айила Юссуф – 23 года 287 дней Никита Бурда – 24 года 63 дня Артем Милевский – 24 года 187 дней Олег Лужный – 24 года 221 день

Добавим, что матч против "Львова" закончился победой "Динамо" 3:1. Результативными ударами отличились Цыганков, Шапаренко и Супряга.