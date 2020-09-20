Лідер захисту "Динамо" Віталій Миколенко вивів з команду на матч проти "Львова" із капітанською пов'язкою. В історії клубу він зайняв другу сходинку, як один із наймолодших гравців, які ставали капітанами київської команди.

Для футболіста роль капітана стала дебютною у матчі 3-го туру чемпіонату України. Миколенко вивів команду на поле, коли йому було 21 рік 113 днів, пише 24 канал.

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Другий після Циганкова

Він став 44-м і одним з наймолодших капітанів киян в чемпіонатах України. Серед гравців "Динамо" кращий показник лише у лідера атакувальної лінії Віктора Циганкова – 20 років 123 дні.

Миколенко не провів весь матч у ролі капітана команди. У другому таймі замість Олександра Андрієвського вийшов Сергій Сидорчук, який одразу отримав капітанську пов'язку з рук Віталія Миколенка.

Трійку лідерів найбільш юних капітанів киян замкнув Олександр Алієв – 22 роки 134 дні. Додамо, що єдиним легіонером у лідерській десятці капітанів є нігерійський півзахисник "Динамо" Аійла Юссуф, який виступав за киян з 2003/14 роки.

Топ-10 наймолодших капітанів "Динамо"

Віктор Циганков – 20 років 123 дні Віталій Миколенко – 21 рік 113 днів Олександр Алієв – 22 роки 134 дні Андрій Анненков – 23 роки 113 днів Сергій Федоров – 23 роки 120 днів Андрій Ярмоленко – 23 роки 138 днів Айіла Юссуф – 23 роки 287 днів Микита Бурда – 24 роки 63 дні Артем Мілевський – 24 роки 187 днів Олег Лужний – 24 роки 221 день

Додамо, що матч проти "Львова" закінчився перемогою "Динамо" 3:1. Результативними ударами відзначились Циганков, Шапаренко та Супряга.