Миколенко снова пропустит матч Эвертона: Лэмпард сообщил сроки возвращения украинца

Украинский легионер Эвертона Виталий Миколенко пропустит матч 25 тура АПЛ против Лидса. Об этом заявил главный тренер ливерпульского клуба Фрэнк Лэмпард.

Англичанин сказал, что футболист на завтрашнюю игру недоступен и появится на тренировках лишь со следующей недели.

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"Миколенко не доступен на завтрашний матч. Рассчитываем на него уже на следующей неделе", – цитирует Лэмпарда пресс-служба клуба.

Миколенко мог заразиться коронавирусом