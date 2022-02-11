Англичанин сказал, что футболист на завтрашнюю игру недоступен и появится на тренировках лишь со следующей недели.
Смотрите также Лэмпард прокомментировал отсутствие Миколенко из-за сомнительного теста на COVID-19
"Миколенко не доступен на завтрашний матч. Рассчитываем на него уже на следующей неделе", – цитирует Лэмпарда пресс-служба клуба.
Миколенко мог заразиться коронавирусом
- Миколенко подхватил коронавирус, из-за чего пропустил крайний матч Эвертона против Ньюкасла (1:3).
- Ожидается, что позицию Миколенко на левом фланге обороны сможет закрыть полузащитник Андрос Таунсенд. Матч против Лидса состоится 12 февраля.
- Миколенко после переезда в Англию провел один поединок в Премьер-лиге и два – в Кубке. Результативными действиями наш земляк пока не отмечался.