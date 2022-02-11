Англієць сказав, що футболіст на завтрашню гру недоступний і з'явиться на тренуваннях лише з наступного тижня.
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"Миколенко не доступний на завтрашній матч. Розраховуємо на нього вже наступного тижня", – цитує Лемпарда пресслужба клубу.
Миколенко міг заразитися на коронавірус
- Миколенко підхопив коронавірус, через що пропустив крайній матч Евертона проти Ньюкасла (1:3).
- Очікується, що позицію Миколенка на лівому фланзі оборони зможе закрити півзахисник Андрос Таунсенд. Матч проти Лідса відбудеться 12 лютого.
- Миколенко після переїзду в Англію провів один поєдинок у Прем'єр-лізі та два – у Кубку. Результативними діями наш земляк поки не відзначався.