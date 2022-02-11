Англієць сказав, що футболіст на завтрашню гру недоступний і з'явиться на тренуваннях лише з наступного тижня.

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"Миколенко не доступний на завтрашній матч. Розраховуємо на нього вже наступного тижня", – цитує Лемпарда пресслужба клубу.

Миколенко міг заразитися на коронавірус