Лэмпард: Это нарушило мои планы

"Ириски" проиграли Ньюкаслу в АПЛ со счетом 3:1. К сожалению, из-за сомнительного теста на коронавирус игру пропустил Виталий Миколенко.

Кстати Миколенко пропустил матч Эвертона из-за подозрения на коронавирус

По словам Фрэнка Лэмпарда, отсутствие украинского защитника стало проблемой для команды и нарушило планы наставника. Отсутствие Миколенко заставила задуматься тренера.

Лэмпард надеется, что к следующему матчу Миколенко успеет вернуться в общую группу.

Это нарушило мои планы, потому что Миколенко – единственный левый защитник, еще к тому же и левша. У нас есть Кенни, который тоже может сыграть там, против Ньюкасла вы видели Таунсенда,

– сказал тренер Эвертона.

Это поражение стало первым для Лэмпарда во главе "ирисок".

Контракт английского специалиста с клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

Миколенко провел за новую команду три встречи.

К слову. Следующий поединок Эвертон сыграет дома против Лидса (12 февраля).