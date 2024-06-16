Попри переконливу перемогу команди Сергія Реброва (4:0), не обійшлося без негативу. Вже у першому таймі травму отримав Віталій Миколенко, який залишив поле зі сльозами на очах.

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Що сказав Миколенко про свою травму

Це сталося після того, як він тільки відновився від попереднього пошкодження, через яке пропустив кінцівку клубного сезону. Тоді здавалося, що гравець Евертона ризикує пропустити континентальну першість.

Утім, лівий захисник збірної України пройшов медичні обстеження й найгірший сценарій не здійснився. Віталій Миколенко напередодні стартового матчу "синьо-жовтих" на Євро розповів про свій стан здоров'я.

Вже краще, дякую. До їдальні можу дійти, це найголовніше зараз для мене. Якщо без жартів, то вже почав працювати у залі два рази в день. Сподіваюся, скоро повернусь на поле,

– сказав Миколенко.

Віталій додав, що такого пошкодження в нього раніше не було, зауваживши, що зі зв'язками проблем немає й це головне. У футболіста сильний забій, але потрібен час, щоб відновитися.

"Які прогнози лікарів щодо відновлення? Ніяких, бо це вже як впорається мій організм, моя стопа. Ми даємо головному тренеру інформацію кожен день з лікарем. Кожен день щось змінюється, прогресує", – розповів Віталій.

До слова. Перший матч на Євро-2024 збірна України проведе вже 17 червня о 16:00 проти Румунії. Його можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO та місцевих телеканалах Суспільного.

Зазначимо, що після цього поєдинку Україна проведе ще 2 матчі на груповому етапі – зі Словаччиною (21 червня) та Бельгією (26 червня). Чи зможе зіграти в них Віталій Миколенко наразі невідомо.