Украинский защитник Эвертона поделился с клубной пресс-службой своими впечатлениями от работы под руководством Шона Дайча. Виталий Миколенко выделил одну из характеристик, присутствующую в команде 51-летнего английского специалиста.

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Миколенко: Знаю, что он может сделать меня лучше

Футболист сборной Украины уверен, что приход тренера положительно повлияет на его развитие как игрока.

Свежий старт? Да. Тренер любит дисциплину и это то, что я всегда считал важным. Для защитника – это номер один, по моему мнению. Нужно быть стабильным, контролировать каждый момент игры. Однако это важно на каждом участке поля, не только в защите. Знаю, что он может сделать меня лучше. У него есть разные идеи, всегда можно чему-то научиться у нового тренера, что я сейчас и делаю. У меня хорошие ощущения,

– ответил Миколенко.

Напомним, что Шон Дайч пришел в тренерский мостик Эвертона 30 января 2023 года. Он сменил на этом посту Фрэнка Лэмпарда, вообще не дававшего результат. "Ириски" заключили контракт с новым тренером до конца июня 2025 года.

Во главе команды Дайч провел уже 3 матча, в которых его ребята одержали две победы и потерпели одно поражение.

Эвертон после 24 туров АПЛ идет на 16-м месте среди 20 клубов, имея в своем активе 21 балл.

"На каждом занятии мы бегали по 7 – 8 километров": о тренировках в Динамо

Также Виталий вспомнил тренировочный процесс в своем бывшем клубе – киевском Динамо. По словам Миколенко, тренировки Мирчи Луческу тоже не были легкой прогулкой для футболистов. Румынский наставник много работы уделял физической нагрузке и беговой работе, которая закладывает фундамент на будущее.

Мы знаем, что предстоит тяжелая работа. В последние 18 месяцев в Динамо я работал с Мирчей Луческу, который также был хорошим тренером. На каждом занятии мы бегали по 7 – 8 км. Такие тренировки сложны, но полезны. Ты можешь почувствовать преимущество, когда в последние 20 минут можешь бежать столь же сильно, как и в первые 20 минут,

– рассказал украинец.