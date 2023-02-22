Український захисник Евертона поділився з клубною пресслужбою своїми враженнями від роботи під керівництвом Шона Дайча. Віталій Миколенко виділив одну з характеристик, яка присутня у команді 51-річного англійського спеціаліста.

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Миколенко: Знаю, що він може зробити мене кращим

Футболіст збірної України впевнений, що прихід цього тренера позитивно вплине на його розвиток як гравця.

Свіжий старт? Так. Тренер любить дисципліну, і це те, що я завжди вважав важливим. Для захисника – це номер один, на мою думку. Потрібно бути стабільним, контролювати кожен момент гри. Однак це важливо на кожній ділянці поля, не тільки у захисті. Знаю, що він може зробити мене кращим. У нього є різні ідеї, завжди можна чогось навчитися у нового тренера, що я зараз і роблю. У мене хороші відчуття,

– відповів Миколенко.

Нагадаємо, що Шон Дайч прийшов до тренерського містка Евертона 30 січня 2023 року. Він змінив на цій посаді Френка Лемпарда, який взагалі не давав результат. "Іриски" уклали контракт із новим тренером до кінця червня 2025 року.

На чолі команди Дайч провів вже 3 матчі, у яких його хлопці здобули дві перемоги та зазнали однієї поразки.

Евертон після 24-х турів АПЛ йде на 16-му місці серед 20 клубів, маючи у своєму активі 21 бал.

"На кожному занятті ми бігали по 7 – 8 кілометрів": про тренування у Динамо

Також Віталій пригадав тренувальний процес у своєму колишньому клубі – київському Динамо. За словами Миколенка, тренування Мірчі Луческу теж не були легкою прогулянкою для футболістів. Румунський наставник багато роботи приділяв фізичним навантаженням та біговій роботі, яка закладає фундамент на майбутнє.

Ми знаємо, що попереду важка робота. Протягом останніх 18 місяців у Динамо я працював із Мірчею Луческу, який також був хорошим тренером. На кожному занятті ми бігали по 7 – 8 кілометрів. Такі тренування складні, але корисні. Ти можеш відчути перевагу, коли в останні 20 хвилин можеш бігти настільки ж сильно, як і в перші 20 хвилин,

– розповів українець.