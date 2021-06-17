Защитник отметил, что тренерский штаб во время теории решил уделить больше внимания положительным моментам. Ведь впереди еще две встречи, в которых необходимо побеждать и подходить к ним нужно в хорошем настроении.

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В то же время он подчеркнул, что футболисты и команда в целом знают свои ошибки. И, по его словам, "каждый уже разобрал их в своей голове".

Так, ошибки индивидуальные были. Не могу сказать, что очень много было, но первая ошибка – первый гол. Вторая ошибка – я у себя в голове вкладываю. Не могу сказать, что это моя ошибка. Но так получилось, что потом забили гол. Ничего страшного в этом не вижу,

– сказал Виталий Миколенко.

Однако, игрок сборной Украины добавил, что на чемпионате Европы каждый матч, гол или момент – решающие. По словам защитника, на поединок против Северной Македонии "сине-желтые" выйдут с таким же настроем, как против Нидерландов.

Обратите внимание! Сборная Украины проведет свой второй матч на Евро-2020 против Северной Македонии 17 июня. Поединок начнется в 16:00.

Прогноз букмекеров на матч

Букмекерская компания Favbet определила фаворитом встречи сборную Украины. Шансы на успех нашей национальной команды оценили коэффициентом 1,70. На победу Северной Македонии дают 5,50, ничейный результат – 3,85.

Украинские болельщики надеются на уверенную победу со счетом 2:0, которую оценили 6,10. В то же время не стоит исключать разгрома в матче: результат 3:0 в пользу подопечных Андрея Шевченко оценивают в 10,50.

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