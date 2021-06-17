Защитник отметил, что тренерский штаб во время теории решил уделить больше внимания положительным моментам. Ведь впереди еще две встречи, в которых необходимо побеждать и подходить к ним нужно в хорошем настроении.
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В то же время он подчеркнул, что футболисты и команда в целом знают свои ошибки. И, по его словам, "каждый уже разобрал их в своей голове".
Так, ошибки индивидуальные были. Не могу сказать, что очень много было, но первая ошибка – первый гол. Вторая ошибка – я у себя в голове вкладываю. Не могу сказать, что это моя ошибка. Но так получилось, что потом забили гол. Ничего страшного в этом не вижу,
– сказал Виталий Миколенко.
Однако, игрок сборной Украины добавил, что на чемпионате Европы каждый матч, гол или момент – решающие. По словам защитника, на поединок против Северной Македонии "сине-желтые" выйдут с таким же настроем, как против Нидерландов.
Прогноз букмекеров на матч
Букмекерская компания Favbet определила фаворитом встречи сборную Украины. Шансы на успех нашей национальной команды оценили коэффициентом 1,70. На победу Северной Македонии дают 5,50, ничейный результат – 3,85.
Украинские болельщики надеются на уверенную победу со счетом 2:0, которую оценили 6,10. В то же время не стоит исключать разгрома в матче: результат 3:0 в пользу подопечных Андрея Шевченко оценивают в 10,50.
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