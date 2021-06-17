Захисник зазначив, що тренерський штаб під час теорії вирішив приділити більше уваги позитивним моментам. Адже попереду ще дві зустрічі, в яких необхідно перемагати та підходити до них потрібно у хорошому настрої.
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Водночас він наголосив, що футболісти та команда в цілому знають свої помилки. І, за його словами, "кожен вже розібрав їх у своїй голові".
Так, помилки індивідуальні були. Не можу сказати, що дуже багато було, але перша помилка – перший гол. Друга помилка – я у себе в голові вкладаю. Не можу сказати, що це моя помилка. Але так вийшло, що потім забили гол. Нічого страшного в цьому не бачу,
– сказав Віталій Миколенко.
Проте, гравець збірної України додав, що на чемпіонаті Європи кожен матч, гол чи момент – вирішальні. За словами захисника, на поєдинок проти Північної Македонії "синьо-жовті" вийдуть з таким самим настроєм, як проти Нідерландів.
Прогноз букмекерів на матч
Букмекерська компанія Favbet визначила фаворитом зустрічі збірну України. Шанси на успіх нашої національної команди оцінили коефіцієнтом 1,70. На звитягу Північної Македонії дають 5,50, нічийний результат – 3,85.
Українські вболівальники сподіваються на впевнену перемогу з рахунком 2:0, яку оцінили 6,10. Водночас не варто виключати розгрому в матчі: результат 3:0 на користь підопічних Андрія Шевченка оцінюють у 10,50.
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