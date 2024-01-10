Миколенко помог фанатам Динамо закрыть два сбора для военных ВСУ
Игрок сборной Украины и Эвертона Виталий Миколенко продолжает помогать волонтерам. Недавно один из лучших игроков АПЛ присоединился к важному сбору.
Украинские военные на фронте ежедневно нуждаются в разнообразном снаряжении: дроны, медикаменты, автомобили, средства связи. Большую помощь волонтерскому движению оказывают украинские футболисты, в том числе легионеры, пишет 24 Канал.
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Футболист Эвертона Виталий Миколенко принял участие в срочном сборе фанатов киевского Динамо. Он помог закрыть два сбора на фронт.
Об этом сообщил ультрас "бело-синих" Алексей "Декстер". Он поблагодарил бывшего динамовца за помощь.
Этот парень помог закрыть фанатам сразу два срочных сбора на фронт. Спасибо!,
– подписал свою публикацию "Декстер".
Виталий Миколенко всегда на связи с волонтерами
Отметим, что Виталий с первых дней войны помогает военным ВСУ. Защитник Эвертона также помогал с лотами для благотворительных аукционов.
Раньше Миколенко рассказал о патриотическом поступке своего отца, ушедшего на фронт. Игрок сборной Украины дал волю эмоциям, когда узнал об этом.
Удачный сезон Миколенко
- Украинский легионер с начала сезона 2023/24 сыграл за Эвертон 19 матчей во всех турнирах. На счету флангового защитника есть два забитых мяча в матчах против Брайтона (1:1) и Кристал Пелас (3:2).
- Миколенко неоднократно называли игроком матча, также он попадал в команду недели. Неудивительно, что на украинца обратили внимание лидеры АПЛ и Серии А.