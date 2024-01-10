Миколенко помог фанатам Динамо закрыть два сбора для военных ВСУ

Игрок сборной Украины и Эвертона Виталий Миколенко продолжает помогать волонтерам. Недавно один из лучших игроков АПЛ присоединился к важному сбору.

Украинские военные на фронте ежедневно нуждаются в разнообразном снаряжении: дроны, медикаменты, автомобили, средства связи. Большую помощь волонтерскому движению оказывают украинские футболисты, в том числе легионеры, пишет 24 Канал.

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Футболист Эвертона Виталий Миколенко принял участие в срочном сборе фанатов киевского Динамо. Он помог закрыть два сбора на фронт.

Об этом сообщил ультрас "бело-синих" Алексей "Декстер". Он поблагодарил бывшего динамовца за помощь.

Этот парень помог закрыть фанатам сразу два срочных сбора на фронт. Спасибо!,

– подписал свою публикацию "Декстер".

Виталий Миколенко всегда на связи с волонтерами

Отметим, что Виталий с первых дней войны помогает военным ВСУ. Защитник Эвертона также помогал с лотами для благотворительных аукционов.

Раньше Миколенко рассказал о патриотическом поступке своего отца, ушедшего на фронт. Игрок сборной Украины дал волю эмоциям, когда узнал об этом.

Удачный сезон Миколенко