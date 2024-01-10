Українські військові на фронті щодня потребують різноманітного спорядження: дрони, медикаменти, автомобілі, засоби зв'язку. Велику допомогу волонтерського руху надають українські футболісти, в тому числі легіонери, пише 24 Канал.
Читайте також Круті не тільки на полі: Довбик і Циганков передали автомобіль воїнам 95 ОДШБ – відео
Футболіст Евертона Віталій Миколенко долучився до термінового збору фанатів київського Динамо. Він допоміг закрити два збори на фронт.
Про це повідомив ультрас "біло-синіх" Олексій "Декстер". Він подякував колишньому динамівцю за допомогу.
Оцей хлопець допоміг закрити фанатам одразу два термінових збори на фронт. Дякуємо!,
– підписав свою публікацію "Декстер".
Віталій Миколенко завжди на з'язку з волонтерами
Зазначимо, що Віталій з перших днів війни допомагає військовим ЗСУ. Захисник Евертона також допомагав з лотами для благодійних аукціонів.
Раніше Миколенко розповів про патріотичний вчинок свого батька, який пішов на фронт. Гравець збірної України дав волю емоціям, коли дізнався про це.
Вдалий сезон Миколенка
- Український легіонер від початку сезону 2023/24 зіграв за Евертон 19 матчів у всіх турнірах. На рахунку флангового захисники є два забиті м'ячі у матчах проти Брайтона (1:1) та Крістал Пелас (3:2).
- Миколенка неодноразово називали гравцем матчу, також він потрапляв у команду тижня. Не дивно, що на українця звернули увагу лідери АПЛ та Серії А.