Українські військові на фронті щодня потребують різноманітного спорядження: дрони, медикаменти, автомобілі, засоби зв'язку. Велику допомогу волонтерського руху надають українські футболісти, в тому числі легіонери, пише 24 Канал.

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Футболіст Евертона Віталій Миколенко долучився до термінового збору фанатів київського Динамо. Він допоміг закрити два збори на фронт.

Про це повідомив ультрас "біло-синіх" Олексій "Декстер". Він подякував колишньому динамівцю за допомогу.

Оцей хлопець допоміг закрити фанатам одразу два термінових збори на фронт. Дякуємо!,

– підписав свою публікацію "Декстер".

Віталій Миколенко завжди на з'язку з волонтерами

Зазначимо, що Віталій з перших днів війни допомагає військовим ЗСУ. Захисник Евертона також допомагав з лотами для благодійних аукціонів.

Раніше Миколенко розповів про патріотичний вчинок свого батька, який пішов на фронт. Гравець збірної України дав волю емоціям, коли дізнався про це.

Вдалий сезон Миколенка