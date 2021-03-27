Лівий захисник київського Динамо та збірної України Віталій Миколенко потрапив до п'ятірки найдорожчих лівих захисників віком до 21 року.

Видання Transfermarkt оцінило 21-річного Миколенка в 15 мільйонів євро. Ця сума дозволила йому посісти п'яте місце у списку найдорожчих молодих лівих захисників.

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Найдорожчим молодим лівим оборонцем став гравець німецької Баварії Альфонсо Девіс. 20-річний канадець оцінений в 75 мільйонів євро.

Також у першій п'ятірці 18-літній Нуно Мендеш зі Спортінга (25 мільйонів євро), 19-літній Райан Аит-Нурі з Вулверхемптона (20 мільйонів євро) та 20-річний Райан Сессеньон з Хоффенхайма (20 мільйонів євро).

У 15 мільйонів євро, як Миколенка, оцінили і 21-річного Овена Вейндала з АЗ Алкмаар. Але його поставили на шосте місце в списку.