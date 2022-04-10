Трогательное письмо для футболиста

В инстаграме игрок Эвертона и сборной Украины опубликовал письмо от стюарда, по имени Томми. Жест англичанина изрядно растрогал украинского футболиста.

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Сегодня после игры я получил письмо от стюарда Томми, который впал мне в душу и у меня не было слов, когда я его открыл.

– отметил Миколенко.

Также футболист поблагодарил всех небезразличных, которые помогают Украине.

"Хочу еще раз поблагодарить этого мужчину с большим сердцем, который пытается помочь моей родной стране и всем людям, которые небезразличны", – добавил Виталий.



Письмо для Миколенко / Фото из инстаграма футболиста

В игре против МЮ "ириски" под руководством Фрэнка Лэмпарда одержали минимальную победу. 22-летний украинец провел на поле все 90 минут основного времени и получил оценку за матч в 7,5 балла.