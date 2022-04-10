Зворушливий лист для футболіста

У своєму інстаграмі гравець Евертона та збірної України опублікував лист від стюарда, на ім'я Томмі. Жест англійця неабияк зворушив українського футболіста.

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Сьогодні після гри я отримав лист від стюарда Томмі, який запав мені в душу і в мене не було слів, коли я його відкрив.Я сподіваюсь Томмі на мене не образиться за цей пост,

– зазначив Миколенко.

Також футболіст подякував всім небайдужим, які допомагають Україні.

"Хочу ще раз подякувати цьому чоловіку з великим серцем який намагається допомогти моїй рідній країні та всім людям, які небайдужі", – додав Віталій.



Лист для Миколенка / Фото з інстаграму футболіста

У грі проти МЮ "іриски" під керівництвом Френка Лемпарда здобули мінімальну перемогу. 22-річний українець провів на полі усі 90 хвилин основного часу та отримав оцінку за матч в 7,5 бала.