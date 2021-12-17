Миколенко подпишет 5-летний контракт с Эвертоном, – СМИ

Защитник Динамо Виталий Миколенко все ближе к тому, чтобы надеть футболку Эвертона. Футболист задержится в новом клубе не один год.

Задержится в Великобритании надолго

По информации авторитетного издания, защитник сборной Украины подпишет долгосрочное соглашение с "ирисками" – на 5 лет. Виталий Миколенко уже проходит медосмотр в английском клубе.

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22-летний левый защитник уже находится в Великобритании. Как ранее сообщал итальянский инсайдер Фабрицио Романо, Эвертон заплатит Динамо за трансфер футболиста 21-23 миллиона евро.

! По данным Transfermarkt , стоимость Николая составляет 17 миллионов евро. Его контракт с "Динамо" рассчитан до 30 сентября 2025 года.

Новый потенциальный клуб Николенко идет 14-м в АПЛ после 17 сыгранных поединков.