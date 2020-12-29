Захисник Динамо Віталій Миколенко розповів, як Мірча Луческу вміє налаштовувати команду.

Миколенко згадав, як Луческу нагадав своїм підопічним про те, що їм ні в якому разі не можна розслаблятися, незважаючи на перше місце в таблиці УПЛ. Про це Віталій заявив у інтерв'ю Youtube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

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Тоді румунський фахівець зробив акцент на тому, що він прийшов у клуб тільки для того, щоб вигравати, і друга позиція в таблиці його не влаштує. Віталій також зазначив, що від Луческу виходить дуже сильна енергетика.

Коли ми перехворіли коронавірусом, була пауза на матчі збірних. І ми перебували на першому місці. Він нам сказав: "Ось ви звикли до другого місця, а зараз йдете першими і розслабилися. Я сюди прийшов не друге місце займати, а потім розслаблятися, у мене є тільки перше".



Це означає, що його не цікавлять гроші, він прийшов сюди вигравати. Йому 75 років, але від нього виходить дуже сильна енергетика. Коли він розповідає про якісь моменти, ти розумієш, що футбол складається з дрібниць,

– зазначив Миколенко.

До слова. Динамо пішло на зимову перерву лідером УПЛ, випереджаючи Шахтар на одне очко. Також кияни пробились до 1/16 Ліги Європи.