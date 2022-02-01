Миколенко назвал игроков Динамо, которые также могут переехать в Европу

Бывший футболист Динамо, ныне выступающий за Эвертон, Виталий Миколенко спрогнозировал, кто из экс-одноклубников также будет готов выступать за границей

Новичок Эвертона уверен, что наибольшие шансы перебраться в европейский чемпионат у Цыганкова, Шапаренко и Бущана.

К слову Усик и Миколенко обменялись подарками во время встречи

"Я не знаю, замотивирует ли мой трансфер еще кого-то перейти в Европу. Надо ребят спрашивать. Кто из Динамо мог бы это сделать в ближайшее время? Пожалуй, назову троих. Это Цыганков, Шапаренко и Бущан. Это не первый, второй, третий, а просто они могли бы", – рассказал Миколенко.

Что известно о переходе Миколенко в Эвертон