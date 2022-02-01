Миколенко назвал игроков Динамо, которые также могут переехать в Европу

1 февраля 2022 , 11:15
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Бывший футболист Динамо, ныне выступающий за Эвертон, Виталий Миколенко спрогнозировал, кто из экс-одноклубников также будет готов выступать за границей

Новичок Эвертона уверен, что наибольшие шансы перебраться в европейский чемпионат у Цыганкова, Шапаренко и Бущана.

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"Я не знаю, замотивирует ли мой трансфер еще кого-то перейти в Европу. Надо ребят спрашивать. Кто из Динамо мог бы это сделать в ближайшее время? Пожалуй, назову троих. Это Цыганков, Шапаренко и Бущан. Это не первый, второй, третий, а просто они могли бы", – рассказал Миколенко.

Что известно о переходе Миколенко в Эвертон

  • 1 января 2022-го Виталий Миколенко стал игроком Эвертона. Украинец подписал соглашение до конца июня 2026 года. "Ирискам" обошелся этот трансфер в более 20 миллионов евро.
  • Украинец уже успел провести в футболке "ирисок" два матча в АПЛ и Кубке Англии. Дважды выходил в стартовом составе еще тогда команды Бенитеса.
Автор: Юрій Семенюк