Миколенко назвал игроков Динамо, которые также могут переехать в Европу
1 февраля 2022 , 11:15Читати новину українською
Бывший футболист Динамо, ныне выступающий за Эвертон, Виталий Миколенко спрогнозировал, кто из экс-одноклубников также будет готов выступать за границей
Новичок Эвертона уверен, что наибольшие шансы перебраться в европейский чемпионат у Цыганкова, Шапаренко и Бущана.
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"Я не знаю, замотивирует ли мой трансфер еще кого-то перейти в Европу. Надо ребят спрашивать. Кто из Динамо мог бы это сделать в ближайшее время? Пожалуй, назову троих. Это Цыганков, Шапаренко и Бущан. Это не первый, второй, третий, а просто они могли бы", – рассказал Миколенко.
Что известно о переходе Миколенко в Эвертон
- 1 января 2022-го Виталий Миколенко стал игроком Эвертона. Украинец подписал соглашение до конца июня 2026 года. "Ирискам" обошелся этот трансфер в более 20 миллионов евро.
- Украинец уже успел провести в футболке "ирисок" два матча в АПЛ и Кубке Англии. Дважды выходил в стартовом составе еще тогда команды Бенитеса.