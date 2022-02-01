Новачок Евертона впевнений, що найбільші шанси перебратися до європейського чемпіонату у Циганкова, Шапаренка та Бущана.
До слова Усик та Миколенко обмінялися подарунками під час зустрічі
"Я не знаю, чи замотивує мій трансфер ще когось перейти у Європу. Треба хлопців питати. Хто з Динамо міг би це зробити найближчим часом? Мабуть, назву трьох. Це Циганков, Шапаренко і Бущан. Це не перший, другий, третій, а просто вони могли б", – розповів Миколенко.
Що відомо про перехід Миколенка в Евертон
- 1 січня 2022-го Віталій Миколенко став гравцем Евертона. Українець підписав угоду до кінця червня 2026 року. "Ірискам" обійшовся цей трансфер у понад 20 мільйонів євро.
- Українець вже встиг провести у футболці "ірисок" два матчі – в АПЛ та Кубку Англії. Двічі виходив у стартовому складі ще тоді команди Бенітеса.