Новачок Евертона впевнений, що найбільші шанси перебратися до європейського чемпіонату у Циганкова, Шапаренка та Бущана.

До слова Усик та Миколенко обмінялися подарунками під час зустрічі

"Я не знаю, чи замотивує мій трансфер ще когось перейти у Європу. Треба хлопців питати. Хто з Динамо міг би це зробити найближчим часом? Мабуть, назву трьох. Це Циганков, Шапаренко і Бущан. Це не перший, другий, третій, а просто вони могли б", – розповів Миколенко.

Що відомо про перехід Миколенка в Евертон