30 августа состоялся матч розыгрыша 1/32 финала Кубка лиги, в котором встречались представитель 4-го дивизиона Англии Донкастер и ливерпульский Эвертон. Команда Миколенко с трудом, но сумела пройти соперника, выиграв со счетом 2:1.

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Миколенко среди лучших

Украинский защитник "ирисок" отыграл 75 минут в матче и был заменен из-за повреждения. Миколенко получил одну из лучших оценок в команде. Более того, Виталий попал в символическую сборную турнира стадии 1/32 финала.

Виталий Миколенко в сборной 1/32 Кубка английской лиги / twitter.com/Carabao_Cup

Напомним, что 24-летний защитник пропустил старт сезона. Миколенко находился на скамье запасных в первых трех матчах Эвертона в чемпионате. Травма до сих пор донимает Виталия.

Свой следующий матч "ириски" проведут 2 сентября. Подопечные Шона Дайча будут играть на выезде против Шеффилд Юнайтед. После трех сыгранных туров Эвертон еще не набрал ни одного очка и замыкает турнирную таблицу АПЛ.