Миколенко лучше Роналды: Эвертон сенсационно переиграл МЮ – видеообзор
Эвертон 9 апреля принимал Манчестер Юнайтед. Хозяева создали неожиданность 32 тура АПЛ.
Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:0
Гол: Гордон, 27
Эвертон подходил к этому поединку с серией из трех подряд поражений в АПЛ. Игра Манчестер Юнайтед была тоже далека от идеальной, пишет 24 канал.
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Виталий Миколенко вышел в стартовом составе хозяев и провел весь поединок на поле. Украинскому защитнику снова пришлось противостоять против одного из лучших футболистов мира Криштиану Роналду.
Уже в первой 15-минутке гости создали два опасных момента у ворот Эвертона. Сначала Рашфорд нанес удар со среднего расстояния, но уверенно в рамке сыграл Пикфорд.
Через три минуты снова Пикфорд продемонстрировал чудеса реакции. Рашфорд запер передачу и головой расстреливал владение "ирисок".
Атаковали гости, а забили хозяева. В середине первого тайма мяч улетел под удар Гордону, который из-за пределов штрафной пробил. Де Хеа угадал бы направление выстрела, если бы не досадный рикошет – 1:0.
Еще до перерыва хозяева могли удвоить свое преимущество. Ришарлисон пробил с дальней дистанции. Мяч летел за воротник де Хеа, но испанский голкипер кончиками пальцев дотянулся до мяча и перевел его на угловой.
Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе в счете подопечных Лэмпарда.
"Сухой" тайм
Гордон упал в штрафной соперника, но судья не указал на 11 метров.
Погба на дальнем расстоянии проверил бдительность Пикфорда, который легко забрал мяч в руки.
Уже в компенсированное к матчу время Роналду в упор расстреливало владения соперника. Пикфорд снова помешал голу. Криштиану начал апеллировать к арбитру, будто мяч попал в руку футболиста "ирисок". Но судья не отреагировал на подобные эмоции португальца.
Эвертон неожиданно на домашнем поле минимально обыграл Манчестер Юнайтед.
- Это важная победа для Эвертона, глядя на турнирную таблицу. Команда Лэмпарда может вылететь из АПЛ, поэтому три очка в копилку были очень нужны. "Ириски" с 28 пунктами занимает 17 место среди 20 клубов АПЛ.
- МЮ с 51 очком идет седьмым.
Эвертон – Манчестер Юнайтед видеообзор матча