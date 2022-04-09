Евертон – Манчестер Юнайтед 1:0
Гол: Гордон, 27
Евертон підходив до цього поєдинку з серію з трьох поспіль поразок в АПЛ. Гра Манчестер Юнайтед була теж далека від ідеальної, пише 24 канал.
Читайте також Найкращий форвард УПЛ зіграє за Динамо у благодійних матчах
Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі господарів та провів на полі увесь поєдинок. Українському захиснику знову довелось протистояти проти одного з найкращих футболістів світу Кріштіану Роналду.
Вже у першій 15-хвилинці гості створили два небезпечні моменти поблизу воріт Евертона. Спершу Рашфорд завдав удару з середньої відстані, але впевнено у рамці зіграв Пікфорд.
Через три хвилини знову Пікфорд продемонстрував дива реакції. Рашфорд замкнув передачу та головою розстрілював володіння "ірисок".
Атакували гості, а забили господарі. У середині першого тайму м'яч відлетів під удар Гордону, який з-за меж штрафного пробив. Де Хеа вгадав би напрямок пострілу, якби не прикрий рикошет – 1:0.
Ще до перерви господарі могли подвоїти свою перевагу. Рішарлісон пробив з дальньої відстані. М'яч летів за комірець де Хеа, але іспанський голкіпер кінчиками пальців таки дотягнувся до м'яча та перевів його на кутовий.
Команди пішли на перерву за мінімальної переваги у рахунку підопічних Лемпарда.
"Сухий" тайм
Гордон впав у штрафному суперника, але суддя не вказав на 11 метрів.
Погба за дальньої відстані перевірив пильність Пікфорда, який легко забрав м'яч до рук.
Вже у компенсований до матчу час Роналду впритул розстрілював володіння суперника. Пікфорд знову став на заваді голу. Кріштіану почав апелювати до арбітра, що начебто м'яч влучив у руку футболіста "ірисок". Але суддя не відреагував на такі емоції португальця.
Евертон несподівано на домашньому полі мінімально обіграв Манчестер Юнайтед.
- Це важлива звитяга для Евертона, дивлячись на турнірну таблицю. Команда Лемпарда може вилетіти з АПЛ, тому три очки у скарбничку були дуже потрібними. "Іриски" з 28 пунктами посідає 17-те місце серед 20 клубів АПЛ.
- МЮ із 51 очком йде сьомим.
Евертон – Манчестер Юнайтед відеоогляд матчу