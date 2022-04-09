Евертон – Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Гордон, 27

Евертон підходив до цього поєдинку з серію з трьох поспіль поразок в АПЛ. Гра Манчестер Юнайтед була теж далека від ідеальної, пише 24 канал.

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Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі господарів та провів на полі увесь поєдинок. Українському захиснику знову довелось протистояти проти одного з найкращих футболістів світу Кріштіану Роналду.

Вже у першій 15-хвилинці гості створили два небезпечні моменти поблизу воріт Евертона. Спершу Рашфорд завдав удару з середньої відстані, але впевнено у рамці зіграв Пікфорд.

Через три хвилини знову Пікфорд продемонстрував дива реакції. Рашфорд замкнув передачу та головою розстрілював володіння "ірисок".

Атакували гості, а забили господарі. У середині першого тайму м'яч відлетів під удар Гордону, який з-за меж штрафного пробив. Де Хеа вгадав би напрямок пострілу, якби не прикрий рикошет – 1:0.

Ще до перерви господарі могли подвоїти свою перевагу. Рішарлісон пробив з дальньої відстані. М'яч летів за комірець де Хеа, але іспанський голкіпер кінчиками пальців таки дотягнувся до м'яча та перевів його на кутовий.

Команди пішли на перерву за мінімальної переваги у рахунку підопічних Лемпарда.

"Сухий" тайм

Гордон впав у штрафному суперника, але суддя не вказав на 11 метрів.

Погба за дальньої відстані перевірив пильність Пікфорда, який легко забрав м'яч до рук.

Вже у компенсований до матчу час Роналду впритул розстрілював володіння суперника. Пікфорд знову став на заваді голу. Кріштіану почав апелювати до арбітра, що начебто м'яч влучив у руку футболіста "ірисок". Але суддя не відреагував на такі емоції португальця.

Евертон несподівано на домашньому полі мінімально обіграв Манчестер Юнайтед.

Це важлива звитяга для Евертона, дивлячись на турнірну таблицю. Команда Лемпарда може вилетіти з АПЛ, тому три очки у скарбничку були дуже потрібними. "Іриски" з 28 пунктами посідає 17-те місце серед 20 клубів АПЛ.

МЮ із 51 очком йде сьомим.

Евертон – Манчестер Юнайтед відеоогляд матчу