По просьбе Динамо

Артем Довбик таки окажется в расположении Динамо, но речь не идет об аренде или полноценном трансфере. Лидер Днепра-1 будет временно выступать за киевлян в благотворительных матчах, которые "бело-синие" проведут в Румынии. Об этом рассказал журналист Игорь Цыганик.

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Руководство Динамо обратилось с просьбой к руководству СК Днепр-1 взять в аренду на период товарищеских матчей Артема Довбика,

– сказал представитель СМИ.

Напомним, что лучший форвард первой части сезона-2021/2022 УПЛ травмировался перед войной и лечился за пределами Украины. По словам Цыганика, неизвестно, в какой форме находится футболист Днепра-1. Однако есть договоренность между украинскими клубами, которые привлекут Довбика к товарищеским матчам Динамо.

Удобство этого будет для обеих сторон. Артем наберет форму в поединок за сборную Украины в плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии, а Динамо получит усиление в атакующей линии на благотворительные встречи.

Отметим, что подопечные Мирчи Луческу сыграют с топовыми клубами Европы. Динамовцы такими поединками хотят собрать солидную сумму денег, которая пойдет на нужды ВСУ. среди соперников чемпиона Украины будут Барселона, ПСЖ, дортмундская Боруссия, Милан и другие известные команды.

Такую инициативу поддержал другой украинский гранд – донецкий "Шахтер". Но свои матчи "горняки" будут играть в Турции.

Статистика Довбика в сезоне